Leonardo Bonucci di ritorno alla Juve? Beppe Marotta non smentisce. L’amministratore delegato della Juventus dopo la giornata di incontri a Palazzo Parigi, quartier generale bianconero, ha cenato in centro a Milano, in un noto ristorante in via Montenapoleone. Al termine della cena, è stato intercettato dai giornalisti presenti: “Quante possibilità ci sono che torni Bonucci? Domani (oggi, 26 luglio, ndr) saremo in lega e parleremo, faremo il punto. Ottimisti per il suo ritorno? Non dico niente”.