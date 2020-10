Nel corso del convegno "Perché il mercato italiano può essere considerato il più attrattivo d'Europa" organizzato dall'Adise (l'associazione direttori sportivi italiana) presso l'Hotel Sheraton Milano San Siro, nonché sede del calciomercato, è intervenuto l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta ha svelato alcuni retroscena divertenti sulle operazioni di mercato concluse nel passato e sul rapporto con i calciatori.







RONALDO - "Con lui si introduce un tema: la differenza fra talento e campione. Io di talenti ne ho avuti tanti, davvero tanti, ma di campioni pochi. Ci sono stati dei talenti che diventano campioni perché oltre al talento hanno anche qualcosa che va oltre, soprattutto fuori dal campo e in quel momento diventa difficile gestirli a livello societario rispetto al resto della squadra. Cristiano Ronaldo ad esempio, se beve da una bottiglia d'acqua e la beve, ti sa dire tutti i suoi valori nutrizionali, ma lo sa lui. Se consuma un pasto, ti sa dire tutte le componenti energetiche che assume mangiandolo. Detto questo capisci perché lui è un campione e altri no".



LAUTARO - "Lautaro diventerà un campione come Ronaldo? Lautaro è un talento che può e deve essere accompagnato nella crescita dalla società. Poi chiaramente il futuro è nelle sue mani e dipende solo da lui. Lautaro è giovane e calcisticamente ha tutti i presupposti per arrivare a un certo livello però è prematuro. Serve sicuramente un po' di cautela in questi paragoni".



CASSANO - "Un esempio opposto può essere Cassano. Calcisticamente era uno dei più forti al mondo, e io l'ho avuto quindi lo conosco bene. Poi fuori dal campo era un "birichino" e si è un po perso. La differenza è tutta lì, dal punto di vista umano".