L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Juve: "Ho visto il solito Conte pre-partita, carico. Non è una partita. Per noi quella di oggi è una verifica, un esame importante dopo un rullino di marcia inaspettato. Rivalsa personale? Assolutamente no, siamo dei professionisti. Sono contento di essere all'Inter, è un altro capitolo della mia vita. E' una partita importante, è il derby d'Italia, speriamo sia uno spot positivo per tutto il movimento. La Juve è favorita, lo sappiamo, ma contiamo sulle nostre forze e capacità. Io e Conte vogliamo riportare l'Inter dove merita, credo che questa sia la strada giusta".