è intervenuto ai microfoni de La Tercera, quotidiano cileno, e ha parlato del mercato dell'Inter, in particolare su: “Sia Sanchez che Vidal rimangono all'Inter. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta formalizzata per loro due, sono giocatori di fiducia per il nostro progetto. Con Sanchez bisogna avere un po' più di pazienza. Ha avuto alcuni problemi fisici, ma speriamo che recuperi presto. È un giocatore importante per noi. Ancora non sappiamo se potrà giocare con la Nazionale, vedremo, speriamo che recuperi il prima possibile e che torni ad essere l'appoggio che ci serve questa stagione”.