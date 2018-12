Doveva essere della Juventus ma l’affare è tutt’altro che chiuso. Come scrive Tuttosport lo Sporting Braga aveva raggiunto un accordo di massima per la cessione della stella Trincao, sulla base di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e un riscatto fissato a 15 ma l’affare non è andato in porto. Tutta ‘colpa’ di Marotta che sogna il grande scippo.



BRAGA GOLOSO - Il piano è chiaro, non avendo una squadra B come la Juventus l’Inter ha due soluzioni: prenderlo in prestito per farlo giocare con la Primavera (per Trincao sarebbe un passo indietro) o acquistarlo già a gennaio, per poi cederlo in prestito a un club amico e monitorare la sua crescita. Il Braga si sfrega le mani, pronto all’asta.