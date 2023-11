Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato prima della partita contro la Juventus, ai microfoni di Dazn: "La sfida non pesa, sappiamo che dobbiamo affrontare tutti, compresa la seconda in classifica. Dobbiamo dare continuità, siamo in una fase interlocutoria di campionato. Serve una buona prestazione e magari un risultato positivo".



SU ALLEGRI - "C'è un po' un "rimbalzino", siamo primi e secondi ma non ci nascondiamo. Non siamo arroganti, vogliamo raggiungere un traguardo straordinario".



SULLA JUVE - "Resta favorita, il Napoli sta risalendo e il Milan è agguerrito. Ci sono le sette sorelle"



SUL RINNOVO - "Grazie per i complimenti, sono orgoglioso di continuare la crescita all'Inter. La più grande soddisfazione è aver creato un gruppo consapevole e al livello delle big d'Europa. Questo premia il lavoro di tutti, Inzaghi sta raccogliendo traguardi importanti".



SUL RINNOVO DI LAUTARO - "Vuole continuare con noi, quando il giocatore e la società sono d'accordo è sempre un bene. Credo che non ci saranno grandi problemi".