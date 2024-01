Marotta: 'Siamo l'Inter, non ci nascondiamo. Battuta di Allegri? Risponderemo al momento giusto'

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’area sport dell'Inter, ha parlato a RAI Sport, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.



LOTTA SCUDETTO - "Sarà agguerrito, come non lo era da diversi anni. Noi siamo l’Inter e non possiamo nasconderci, vogliamo essere protagonisti e sappiamo di poter competere per il traguardo conclusivo. Dobbiamo farlo nel migliore dei modi con autostima, consapevolezza e rispetto. La sfida tra Lecce e Juve? Il risultato non ci condizionerà assolutamente



POSSIBILE -4 DALLA JUVENTUS - "E' frutto del calendario, del fatto che avremo una giornata in meno. Ci sta, poi l'ironia e le metafore si spendono. Ma l'importante è che ci sia rispetto in campo e fuori, in attesa del 4 febbraio quando ci sarà quello che tutti chiamano il derby d'Italia".



BATTUTA DI ALLEGRI - "Io sono per la buona fede, sicuramente Allegri interpreta il suo ruolo in un ambiente suo. Noi replicheremo al momento giusto".



MERITI DI INZAGHI E MAROTTA - "Una squadra vincente ha sempre alle spalle una società forte. C'è tutto un insieme di dirigenti, di personaggi che non sono sotto i riflettori ma che concorre per mettere la squadra nelle condizioni migliori. Noi lo stiamo facendo, dall'altra parte abbiamo un leader come Inzaghi che a mio giudizio è un giovane allenatore che può avere una carriera luminosa".



RINNOVO LAUTARO - "Adesso ci siamo un po' fermati per via di questi impegni. Di vantaggio c'è che entrambe le parti negoziali vogliono continuare nel rapporto, direi che non ci saranno problemi".



DIVERTIMENTO IN TRIBUNA - "Assolutamente sì. Contro la Lazio abbiamo visto fraseggi di altissima qualità, questo è merito dell'allenatore che ha inculcato una didattica sicuramente di valore, una mentalità vincente. Ma è anche merito dei giocatori che sono i protagonisti. Non dimentichiamoci che l'obiettivo principale è vincere".