Marotta: "Siamo un'Inter forte, supereremo questo momento di imprevisto e difficoltà"

AFP via Getty Images

Intervenuto ai media presenti dopo la cerimonia funebre per l'ex presidente dell'Ernesto Pellegrini, l'attuale numero uno nerazzurroha voluto rassicurare l'ambiente dopo l'addio di Simone Inzaghi e l'incertezza sulla nuova guida tecnica."Abbiamo perso il presidente di un calcio romantico rispetto a quello di oggi. L'uomo si è sempre rivolto ai più deboli, con generosità, capacità di aspettare. Un membro autorevole della società civile. Lo conobbi da ragazzo, ero ds del Varese, c'era amicizia, stima".- “Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni”, le parole riportate da TMW.Nel frattempo, l'indiziato principale per la panchina interista,, ha ribadito il proprio attaccamento al contesto del Como: "Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio". ( l'intervento completo