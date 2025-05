Getty Images

Beppe, presidente dell', ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG1 all'indomani del memorabile 4-3 al Barcellona che è valso la finale di Champions League:"Direi che è stata una serata epica per come è stata vissuta sia in campo che fuori. Sono abituato a vivere questo tipo di emozioni, ma quelle di ieri sera dal punto di vista adrenalinico rappresentano il top. Il migliore in campo? L'artefice maggiore di questa nostra cavalcata è sicuramente il nostro allenatore Simone Inzaghi".- "Preferenza tra PSG e Arsenal? Sono due club molto prestigiosi, di grande valore tecnico, diversi dal punto di vista tattico. Come andrà la finale? Io non sono scaramantico ma sono molto ottimista e realista".

Gli fa eco proprio il tecnico nerazzurro, Simone"Quella di ieri sera a San Siro è stata un'altalena di emozioni incredibili. Un momento decisivo? Secondo me sono stati i cambi, perché avevamo energie fresche che in partite così lunghe ci hanno dato una grandissima mano. Se ho rischiato ad un certo punto l'infarto? Direi di no, io vivo sempre le partite con molta adrenalina".- "Tutti i 16 giocatori impiegati in campo, e intendo i giocatori di movimento. Poi chiaramente abbiamo avuto un grandissimo portiere, Sommer è stato bravissimo. Preferenza tra PSG e Arsenal? Sono due grandissime squadre, non ho nessuna preferenza, se non che l'Arsenal l'abbiamo affrontato e battuto nel girone. Ad ogni modo, a parere mio il bello deve ancora venire..."