Altro giro, stesso obiettivo, figlio di un errore di programmazione datato in casae che ancora non ha una soluzione. Il club bianconero continua la propria rincorsa ad un vero 9 da inserire in attacco e dopo Vlahovic, pista impossibile per gennaio, si sta buttando testa e piedi nel complicato intreccio che porta ale al ritorno diin Serie A.Un profilo gradito, ma cheche, non a caso, con le parole di Beppe Marotta ha di fatto confermato tra le righe, a mezzo stampa, che i bianconeri non fanno paura:La vicenda Icardi non la commento, non è uno nostro giocatore, ma il calcio italiano trarrà beneficio nel momento in cui i giocatori di qualità torneranno nel nostro paese".Sì perchéne stanno arrivando parecchi. Non ultima la richiesta fatta a gran voce dal figlio più grande,e non l'Argentina dove la famiglia è da poco sbarcata. Un messaggio colto dallache però, tramite le parole dell'ad, ha spento il più possibile in vista del prossimo mercato: "prevedo un gennaio né interessante né impegnativo. L'aumento di capitale ci dà stabilità, non ci proietterà sul mercato".Cosa può accadere quindi? Va ricordato che Icardi è stato pagato dal PSG circa 50 milioni di euro eNumeri non sostenibili dalla Juventus che, quindi, può provare ad impegnarsi con il club parigino soltanto perPer questa stagione, di fatto, l'ingaggio da pagare sarebbe di "soli" 5 milioni, mentre dalla prossima,per abbassare l'impatto al lordo a bilancio. Nessun acquisto a titolo definitivo o obblighi di riscatto, quindi, con il solo prestito come unica condizione percorribile per vedere Maurito di nuovo in Serie A.