Marotta torna alla Juve? Martorelli: 'Lui all'Inter sta bene...'

In casa Juventus c'è chi continua a fare a gran voce il suo nome e tanti fra i tifosi che soltanto qualche anno fa lo avevano scaricato oggi rivorrebbero Beppe Marotta al timone della società bianconera accanto a Cristiano Giuntoli come ds.



Un'operazione che oggi non ha nulla di concreto e che, anzi, non è minimamente all'orizzonte con l'ad nerazzurro che ha da poco rinnovato il uso contratto portando al 30 giugno 2027 la data della nuova scadenza.



E a confermare come uno scenario che riveda Marotta alla Juventus non sia plausibile ci ha pensato anche Giocondo Martorelli storico agente italiano che a Radio Bianconera ha così risposto a questa idea di mercato: "Credo che Marotta all'Inter si trovi benissimo, ha in mano una società straordinaria dove sta facendo cose bellissime. Non penso che lui possa fare quel tipo di ritorno, certi ritorni non sono mai di successo come nel passato, la storia lo insegna: non ci sono i presupposti per cui possa lasciare l'Inter".