Un ritorno in quella che è stata la sua casa per tanti anni e che sta già facendo il giro del web. L'attuale amministratore delegato, è tornato questa mattina alloe si è presentato ai cancelli di ingresso dell'impianto insieme al direttore delle giovanili bianconere Federico. Il motivo? È di natura amministrativa e strategico per la crescita di un progetto che, almeno per ora, ha visto soltanto la Juventus muoversi concretamente:Oggi infatti è prevista allo Stadium una riunione operativa organizzata dalla Lega Pro e promossa dalla Juventus a cui parteciperà il Presidente della Juventus Andrea Agnelli con il già citato Cherubini. L'obiettivo? Confrontarsi e analizzare l’esperienza di questa stagione delle seconde squadre e portare a una riflessione sulle prospettive del progetto. Oltre adsono presenti anche il Presidente della FIGC Gabriele, quello della Lega Pro Francescoe Demetrio, Presidente del Settore Tecnico FIGC.