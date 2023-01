ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:: inizia come aiuto proiezionista al cinema del paese e diventa un grande regista. HIl calcio ha da subito rappresentato il filo conduttore della mia esistenza. La mia fortuna è stata abitare a 500 metri dallo stadio Ossola e dalle finestre di casa vedevo i campi di allenamento della squadra che ai tempi era in Serie A. Mi affacciavo e mi dicevo: “Un giorno su quel campo voglio entrarci anch’io”.Poi ho fatto carriera... A 11 anni, il 4 febbraio del 1968, sono stato il raccattapalle di Varese-Juventus, 5-0. Un risultato storico, tripletta di Pietro Anastasi".- "Dopo le scuole medie, avendo una netta predilezione per le materie umanistiche mi sono iscritto alGià all’epoca Maroni aveva la stoffa del politico, era nel movimento studentesco. Lui, che aveva due anni più di me, veniva a scuola con i quotidiani politici. Io con la Gazzetta. Però eravamo nella stessa squadra di calcio del liceo, con Attila. Fontana, era il suo soprannome. C’era anche Beppe Bonomi, il presidente della Sea. Giocavo da centrocampista, poiCosì, strada facendo, abbandonai l’altra inclinazione. Su Il Giornale, quotidiano locale dell’epoca,- "Nel 1987 passoche lascia la squadra l’anno precedente. È un’esperienza importante perché con Piero Frosio in panchina vinciamo il campionato di C".percorsi il Canal Grande sul Bucintoro per festeggiare la promozione in A, un grande onore. Abitavo a Palazzo Albrizzi, dove per un certo periodo aveva preso dimora il Foscolo, amante della contessa.è stata una delle poche volte in cui le qualità del singolo hanno smentito l’assioma disecondo cui con il talento si vincono le gare, ma con il lavoro di squadra si conquistano i campionati".di gestire la squadra pur in B. In otto anni l’abbiamo portata ai preliminari di Champions. MaSiccome nella vita bisogna sempre avere un sogno nel cassetto il mio è quello di accedervi da tecnico, senza tessera di partito, per offrire il mio apporto in termini di competenza ed esperienza. Mi sta corteggiando il mio amicoHo avuto paura quando sono stato ricoverato nel 2021 per il Covid? Sì, perché non si conosceva l’evoluzione della malattia. Per qualche giorno ho indossato il casco, sono stati momenti difficili".