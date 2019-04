Emanuel Vignato sta diventando grande. Non è mai facile in una squadra che lotta per non retrocedere riuscire ad inserirsi nei meccanismi, il Chievo però ormai sembra condannato e questo giovane trequartista classe 2000 sta iniziando a prendere spazio tra le preferenze di Mimmo Di Carlo. Ha soltanto 18 anni, ne compirà 19 nel prossimo agosto ed è già nel giro delle Under azzurre da tempo. Qualità e talento, una struttura fisica migliorabile e la convinzione che possa arrivare lontano. "Ahò, ma tu chi sei?", gli chiese Totti al debutto in una sfida tra Chievo e Roma nel 2017. Poteva quasi essere suo figlio. LO VUOLE L'INTER - Nella politica della nuova Inter ci saranno ancora investimenti sui giovani più interessanti, volere preciso di Beppe Marotta. Ecco perché i radar nerazzurri sono accesi su Vignato, osservato speciale da tempo e monitorato pure nella mezz'ora finale che gli è stata concessa in un Sassuolo-Chievo dal risultato già pregiudicato, eppure dove Emanuel ha saputo mostrare concretezza e solidità. A gennaio, il Chievo ha rifiutato un'offerta da 5 milioni e sa bene che c'è l'interessamento concreto della Juventus già in prima fila da tempo. Ma l'Inter si è inserita nel discorso e con il Chievo ha rapporti molto solidi, da qui a giugno deciderà come comportarsi per l'operazione Vignato, se procedere o meno. Intanto, lo segue da vicino. Perché nelle idee di Marotta ci sono anche investimenti così, prospetti interessanti o jolly da giocarsi in altre trattative. Di certo, Vignato promette davvero bene...