I campionati sono fermi per l'emergenza coronavirus e i più importanti club di Serie A, quelli che, a prescindere da come e se finirà la stagione, si sentono di aver già in cassaforte almeno uno degli obiettivi stagionali come la qualificazione alla prossima Champions League. È il caso dell'Inter, con l'ad Beppe Marotta che sta già iniziando a programmare il prossimo mercato estivo con indicazioni e idee ben precise.La base di partenza sarà ovviamente la ricerca di quei giocatori che possono adattarsi e completare l'organico sulla base del 3-5-2 che Antonio Conte sta portando avanti già in questa stagione. In più, secondo Marotta un altro dettaglio importante dovrà essere l'italianità perché, come già provato alla Juventus, avere una base solida di italiani all'interno del gruppo aiuta nei momenti di difficoltà di gestione della rosa.Per questo, come riporta Tuttosport,sta sondando il mercato con obiettivi ben precisi. Da tempo piacedel, che da tempo è abituato a giocare da centrale in una difesa a tre, e da inizio anno sta facendo seguire, esploso e già blindato dalla, nel ruolo di mezzala nel 3-5-2 viola. Il sogno per le fasce inutile dirlo resta quelpiù volte trattato e mai raggiunto, ma occhio anche a nomi a sorpresa comedel Sassuolo (ed ex-Milan) edel, forse il meno adatto per modulo, ma dal talento assicurato. Per un'Inter che vuole parlare sempre più italiano.