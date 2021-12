L'Inter guarda al futuro con un'idea ben precisa in testa: aumentare il numero di italiani in rosa per cementificare il gruppo. Per questo oltre a Frattesi del Sassuolo, a centrocampo sta iniziando a prendere quota l'idea di affondare il colpo con l'Atalanta per Matteo Pessina, che potrebbe prendere il posto del partente Vecino.