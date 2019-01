Il Corriere dello Sport indica la giornata odierna come quella del primo contatto telefonico tra Wanda Nara e Beppe Marotta, finalmente vicini a fissare una data per discutere del rinnovo del capitano nerazzurro.



“Prima la telefonata e poi l’incontro. Già, perché è finalmente arrivato il momento del primo contatto tra l’Inter e Wanda Nara. Secondo quanto filtrato ieri, infatti, proprio oggi partirà la chiamata da corso Vittorio Emanuele verso il cellulare della signora Icardi allo scopo di individuare il giorno e l’ora utile per sedersi tutti assieme attorno ad un tavolo. Inutile avanzare previsioni su quando sarà: dipenderà dai rispettivi impegni, esigenze e necessità. Difficile, però, che si vada troppo in là nel tempo, altrimenti si rischierebbe solo di alzare nuovamente la tensione”.