Marsiglia, Benatia a San Siro: discorsi di mercato aperti con Inter e Milan

si affrontano nella semifinale d'andata di Coppa Italia, il quarto derby stagionale. E a San Siro c'è un ospite particolare:, ex difensore oggi direttore sportivo del, club che ha discorsi di mercato aperti sia con i rossoneri sia con i nerazzurri.A riferire della presenza di Benatia è Sky Sport, una visita che desta particolare attenzione proprio in relazione alle operazioni che si sono già sviluppate e si possono sviluppare sull'asse Milano-Marsiglia: la presenza del dirigente dell'OM apre quindi la strada a incontri che potrebbero portare a sviluppi su due fronti in particolare,

- Alla fine della finestra invernale di mercato il Marsiglia ha prelevatodal Milan in) con. La cifra necessaria per perfezionare l'acquisto a titolo definitivo a fine stagione è importante,. Il rendimento dell'algerino al Vélodrome è stato altalenante, sprazzi di ottimo calcio a qualche difficoltà e così nascono le riflessioni sulla cifra da investire, anche in relazione a quello che può essere il futuro dell'allenatore Roberto De Zerbi. Possibile dunque che il Marsiglia punti a uno sconto per Bennacer.

- La novità degli ultimi giorni è l'interesse dell'Inter per, esterno brasiliano classe 2001 per cui i nerazzurri hanno già fatto un. E' tra i giocatori più efficienti e brillanti dell'OM, con cui ha un contratto fino a giugno 2028. A Marsiglia è arrivato nell'estate del 2020 per 8 milioni di euro e, dopo un anno e mezzo in prestito al Botafogo, da dicembre 2023 è entrato stabilmente nella rosa del club francese.