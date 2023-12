Mehdi Benatia, ex difensore tra le altre di Roma e Juventus e oggi consigliere sportivo del Marsiglia, ha salutato il proprio nuovo incarico con un post sui social:



"Ne è passata di acqua sotto i ponti... All'epoca non avevo la possibilità di difendere i colori di questo club come immaginavo. Venti anni dopo mi viene data una missione, una sfida. È con grande piacere e tanta umiltà che cercherò di trasmettere ciò che ho vissuto e imparato durante la mia carriera. Sono consapevole dei problemi e farò del mio meglio per servire questo grande club, l'Olympique di Marsiglia!"