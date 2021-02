L'attaccante del Marsiglia Dario Benedetto si è sbloccato segnando in Coppa di Francia, e nella conferenza post partita ha parlato della concorrenza con Arek Milik, appena arrivato dal Napoli: "So che devo fare di più, ma non riesco a trovare la soluzione. MIlik è un grande giocatore che si è subito adattato bene, tra noi c'è una sana competizione e giocherà chi sta meglio. Il fatto che sia arrivato un nuovo attaccante la vivo come una sfida, ho firmato per quattro anni per questo club ma se arriveranno offerte le ascolterò".