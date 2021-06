Dario Benedetto potrebbe presto salutare l'Olympique Marsiglia. Detto dell'interesse dei francesi per Giovanni Simeone del Cagliari, sull'attaccante ex Boca Juniors continua ad essere in pressing l'Elche. Con la salvezza raggiunta, infatti, il club della Liga vorrebbe regalarsi una prima punta di spessore in vista della prossima stagione. Lo scrive il sito Le10sport.com.