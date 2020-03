Intervistato da ESPN Argentina, l'attaccante del Marsiglia Dario Benedetto non ha dubbi su dove vuole chiudere la carriera: "Voglio tornare al Boca Juniors in futuro. Ho un sogno, giocare la Champions League. La qualificazione non è ancora sicura, ma è nelle nostre mani. Poi, più tardi, vedremo se potrò tornare. A me piacerebbe tornare e chiudere la carriera con la maglia del Boca, è un altro dei miei sogni".