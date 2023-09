Periodo caldo per il l'Olympique Marsiglia, che ieri ha annunciato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. L'ex tecnico del Milan, però, non è stato il primo nome cercato dal presidente dell'OM Pablo Longoria dopo le dimissioni di Marcelino. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, prima di Gattuso la compagine marsigliese ha contattato l'ex PSG Christophe Galtier ma soprattutto Zinedine Zidane. L'ex Real Madrid ha però declinato l'offerta in quanto non convinto del progetto marsigliese.