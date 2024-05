Marsiglia, Clauss: 'Mi ricordo di Kolasinac, ma domani...'

In forte difficoltà in questa stagione il, a cui è rimasto solo l'obiettivo della finale europea. Il terzino Jonathancerca di dare una spiegazione: "Tra di noi abbiamo parlato molto, è tutta una questione psicologica, sono gare complesse e anche domani ci attende un impegno difficile. Sappiamo però che contro il Benfica abbiamo vinto, dovremo stare però più attenti contro l’Atalanta”."Mi aveva impressionato già prima di conoscerlo qui, come tutti voi vedo le sue prestazioni, le statistiche sono impressionanti ormai da anni e lo vedo sereno anche nei momenti complicati”.

“Pau Lopez è un tipo riservato, tranquillo. Adesso lo conosciamo un po’ meglio, riesce a dare tanto anche ai giovani ma si è rivelato anche decisivo nei momenti importanti della stagione”."Non sono in grado di parlarne tanto rispetto alle ultime partite, ma al Marsiglia mi aveva accolto molto bene, ho un bel ricordo. Una forza della natura, lavora tanto e ci mette tanta volontà, riesce a darti energia”.“Pensiamo di aver costruito un bel gruppo di uomini, capace di parlare apertamente e anche in maniera dura nello spogliatoio. Essere spregiudicati è stato d’aiuto, questo ci ha permesso di venire qui a giocarci la semifinale. L’Europa League ci sta dando tanto, in questa competizione riusciamo a dimostrare quel di cui siamo capaci. Siamo qui per continuare a far bene”.

“Per qualificarci serve tanto, ma domani sarà già una gara importante dove servirà molta personalità. La partita di domani può già dire molto sul passaggio del turno, dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare.vNon ho parlato con i miei compagni dell’Atalanta, ma abbiamo visto qualche gara, conosciamo le loro caratteristiche, sappiamo cosa ci aspetta e cosa ci vuole per vincere”.“Come diceva Pepe Reina, giocare in questa atmosfera del Velodrome è incredibile. C’è un’atmosfera unica, sarà l’Atalanta a dover dimostrare quel che è capace di fare. Lo stadio e l’ambiente può fare la differenza domani”.