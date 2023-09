Secondo quanto riferisce RMC Sport, la dirigenza dell’Olympique Marsiglia ha contattato Christophe Galtier per affidargli la panchina dopo le dimissioni presentate nei giorni scorsi da Marcelino. Dimissioni arrivate a causa del clima ostile portato avanti dalle frange più estreme del tifo nei suoi confronti e del presidente Longoria. Proprio l’accoglienza che questi soggetti potrebbero riservare a Galtier, allenatore in passato di due formazioni rivali come Paris Saint-Germain e Nizza, è uno degli aspetti da tenere in considerazione.