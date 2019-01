Clima rovente in casa Marsiglia dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Francia per mano della formazione di quarta serie dell'Andrezieux. La squadra, che nella stagione in corso ha già visto sfumare l'obiettivo della Coupe de la Ligue e dell'Europa League e che in campionato occupa il sesto posto (a -5 dalla zona Champions, ma con due partite da recuperare), è stata pesantemente contestata dai propri tifosi, che hanno raggiunto il centro sportivo della Commanderie. Nel mirino dei supporters dell'OM soprattutto il tecnico Rudi Garcia, oggetto di alcune scritte sui muri che lo invitavano a rassegnare le dimissioni.



Secondo quanto riferisce la stampa francese, non sono idilliaci nemmeno i rapporti tra l'ex allenatore della Roma e la sua dirigenza, a causa di alcune divergenze in tema di mercato. E domenica, al Velodrome, arriva il Monaco, per una partita che può essere decisiva per le sorti del campionato del Marsiglia e soprattutto della sua guida tecnica, nonostante un contratto rinnovato qualche mese fa fino a giugno 2021.