I riflettori nelle ultime ore si sono rivolti a Marsiglia non per quanto successo in campo quanto per gli atti violenti dei tifosi dell’OM che hanno ferito, tra gli altri, l’allenatore del Lione, Fabio Grosso. La squadra di Gattuso sta vivendo una stagione di pochi alti e molti bassi e nel turbinio è stato coinvolto anche uno degli acquisti della scorsa sessione di mercato, Joaquin Correa.



CIFRE - L’argentino è arrivato al Velodrome in prestito oneroso per 2 milioni di euro con diritto di riscatto in favore del Marsiglia: il diritto diventerà poi obbligo – per 10 milioni - in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L’Inter insomma spera in una buona stagione per l’OM in modo da riuscire a incassare una cifra cospicua, comunque ben lontana dai 31 milioni spesi dai nerazzurri nel 2021 per prelevarlo dalla Lazio. Ma come sta andando la stagione del Tucu?



FALSA PARTENZA - Dopo un inizio promettente – Correa ha giocato titolare contro Nantes e Tolosa, venendo sostituito però a metà secondo tempo in entrambi i match – la stagione del Tucu ha rallentato di botto. Per lui solo 6 presenze, per un totale di 293' in tutte le competizioni. Nessun gol né assist e due ammonizioni rimediate. A frenarlo è soprattutto un problema fisico che lo sta tenendo ai box e ha innervosito anche il neo allenatore Gattuso. L’ex Milan, proprio prima della sfida poi rinviata contro l’OL, gli ha tirato le orecchie. "È disponibile ma avrebbe dovuto fare 4-5 giorni di riposo completo e non seguire così in fretta la sua voglia di rientrare, avrebbe dovuto fermarsi del tutto", ha ammonito Rino, additando la sua fretta come causa del nuovo infortunio. Insomma Correa scalpita, è pronto a dare una sterzata alla sua stagione e a quella del suo club: il Marsiglia staziona a metà classifica (nono posto) a 12 punti. La terza piazza, occupata dal Monaco, è già distante 8 punti. Il Tucu e l’OM devono iniziare a correre e a fare il tifo per loro c’è anche l’Inter.