La notizia ha turbato il ritiro del Marsiglia come un fulmine a ciel sereno: a due giorni dall'esordio in Europa League contro l'Ajax, Marcelino Garcia Toral ha rassegnato le dimissioni. Una decisione presa dopo il duro confronto tra la dirigenza e la tifoseria, al quale l'allenatore non avrebbe partecipato. Oltre al tecnico, riporta RMC Sport, anche Pablo Longoria dovrebbe dimettersi dal proprio incarico: il presidente sarebbe stato addirittura minacciato di morte da alcuni ultras. Qualora le informazioni fossero confermate, a Marsiglia ci sarebbe un vero e proprio terremoto, che anticiperebbe l'ennesima rivoluzione.