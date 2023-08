Per un Alexis Sanchez prossimo a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter per la seconda volta in carriera, Joaquin Correa saluta invece i colori nerazzurri per iniziare una nuova avventura. In Francia, con la maglia dell’Olympique Marsiglia, che ha appena annunciato la firma per un anno dell’attaccante argentino, prelevato con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a 10 milioni di euro nel caso in cui la formazione francese si qualificasse alla Champions League al termine di questa stagione.



L'esperienza all'Inter del Tucu Correa si chiude, almeno momentaneamente, con un bottino di 77 presenze e 10 gol all'attivo: in due stagioni ha conquistato due Coppe Italia ed altrettante Supercoppe italiane, raggiungendo pure una finale di Champions League al termine dell'ultima annata. Acquistato per 31 milioni di euro dalla Lazio nell'estate 2021, al Marsiglia andrà a percepire lo stesso ingaggio garantito dai nerazzurri, ossia 3 milioni di euro netti.





La nouvelle pierre de l’édifice olympien est arrivée !



Joaquin Correa rejoint l’#OdysséeMassalia

en provenance de l’Inter Milan pic.twitter.com/Ewj5PFaR52 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 25, 2023