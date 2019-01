Mario Balotelli, attaccante del Marsiglia, si presenta in conferenza stampa: "Questo è un club con una storia importante. Non posso dire di conoscerla alla perfezione, ma so che ha vinto tante volte il campionato e una volta la Champions. I tifosi qui sono molti caldi, so che pretendono molto dai giocatori che indossano questa maglia e io voglio fare il massimo per renderli felici e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi".



SUL FUTURO - Supermario ha firmato solo fino al termine della stagione. Queste le sue parole riguardo al futuro: "Non mi riguarda. Di queste cose dovete parlare con quel signore con gli occhiali (indica Mino Raiola, ndr) e con il presidente". SUL RAPPORTO CON LA STAMPA - "Non ho un brutto rapporto con la stampa francese, non ho problemi. Ma io preferisco stare sul campo e giocare. Troppe volte nella mia carriera le mia parole sono state male interpretate".



SUL NIZZA - "Per me è stato difficile all'inizio di questa stagione, perché davvero pensavo di andare via. Ora penso solo a rilanciarmi, è il mio obiettivo e voglio farlo con l'Olympique Marsiglia. Mi manca allenarmi in gruppo, non vedo l'ora di finire questa conferenza e andare dai miei compagni. Mi sono allenato da solo, ma non è la stessa cosa. Mi sento molto bene fisicamente e spero di essere a disposizione per la partita con il Lille. Non ho ancora parlato col mister del ruolo, ma sicuramente vorrei giocare al centro della difesa (ride, ndr). Scherzi a parte, vorrei far gol e aiutare la squadra. Ma se non dovessi segnare non ne farei un dramma".