Marsiglia, ecco Bennacer: "Qui per scelta mia, non perché il Milan non mi voleva più. Sono al 100%"

Nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato, la cessione del centrocampista algerino () ha cambiato le mosse di mercato dei rossoneri, che nell'ultimo giorno hanno chiuso l'arrivo didalper sostituirlo.Una decisione fortemente voluta da Bennacer come sottolineato dallo stesso giocatore, presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore dell'OM.

- "Come sto? Sto molto bene, a settembre ho avuto un infortunio piuttosto serio, sono tornato circa un mese e mezzo fa. Sono al 100%. Se sono disponibile per una partita è perché sono al 100%. Sono pronto a dare il massimo, che siano 10, 20 o 90 minuti"."Non ho ancora giocato 90 minuti, forse non li ho ancora nelle gambe, ma mi sento molto bene fisicamente. Ho giocato tre giorni fa (contro l'Inter nel derby finito 1-1, ndr), mi allenerò oggi, sarò in squadra domenica (contro l'Angers, ndr). Sono venuto qui per vincere e cercare di dare il massimo".

-Se sono qui, non è perché il Milan non mi voleva più o perché mi hanno consigliato di venire, anzi. Era un mio desiderio. Ho detto al mio agente che volevo venire all'OM e non in un altro club. Sono qui e oggi e sono molto felice".