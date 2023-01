LE TACLE ASSASSIN DE BAILLY EN COUPE DE FRANCE ! pic.twitter.com/efeYjEN0Bg — Midi/Minuit (@midiminuit__) January 7, 2023

Nei trentaduesimi di finale di Coppa di Francia c'è un episodio da segnalare nella vittoria del Marsiglia per 2-0 in casa dell'Hyeres, settimo in quarta divisione. Al 15' del primo tempomancando il pallone; l'ex Manchester United, anticipato di petto dall'avversario, finisce per tirare un calcione sul petto del centrocampista costretto a uscire in barella. L'arbitro estrae il cartellino rosso per Bailly.- L'Equipe fa sapere che N'Diaye è stato portato subito nell'ospedale più vicino e. Si attendono nuovi aggiornamenti, che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.