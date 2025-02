Marsiglia, furia del presidente Longoria: "Questa è corruzione. La Ligue 1 è un campionato di m***a"

AFP via Getty Images

“Questa è corruzione, vera corruzione”, sfogo durissimo del presidente del Marsiglia Pablo Longoria al termine della partita persa contro l’Auxerre per 3-0.. Il numero uno dell’OM ha, prima, lasciato la tribuna d’onore in seguito all’espulsione per doppia ammonizione di Derek Cornelius al 63’ e, poi, si è sfogato nei corridoi dell’Abbé-Dechamps.

TUTTO ORGANIZZATO - Circa venti minuti dopo il fischio finale Longoria ha continuato, come riporta L’Equipe: “Era tutto previsto, organizzato, a partire dal cartellino di Balerdi contro l’Angers”, che ha portato alla squalifica per la partita del capitano in occasione della partita di ieri sera. Ha poi invitato i cronisti presenti a raccontare quanto accaduto “Potete dirlo!”.

SUPERLEGA - La furia di Longoria non si è placata con queste dichiarazioni. Il numero uno dell’OM ha rincarato la dose, accusando l’intera Ligue 1 e parlando, apertamente, di un possibile ingesso in una futura Superlega: “E’ un campionato di m***a, se ci chiama la Superlega andiamo subito”. Parole che hanno scioccato i cronisti e che sono un segnale della tensione altissima che si respira in casa del Marsiglia, finito a dieci punti dal Paris Saint-Germain, che ha una partita in meno.

SI SFOGA ANCHE RAVANELLI - A Longoria si è unita anche la rabbia di Fabrizio Ravanelli, consigliere sportivo del presidente. L’ex attaccante della Juventus non si è trattenuto: “Penso che tutta la Francia abbia visto l’arbitraggio vergognoso, è stato qualcosa di orribile. Non l'ho mai visto in quarant'anni, è inaccettabile per il calcio francese. Questo arbitro ci aveva fatto qualcosa di sbagliato, con la squalifica di Medhi Benatia che per noi è una persona molto importante”.

DE ZERBI - Non si sono tirati indietro nemmeno Adrien Rabiot e Roberto De Zerbi nel commento di una situazione arbitrale che, lo scorso lunedì, aveva portato il Marsiglia a mandare una lettera al dipartimento arbitrale per lamentarsi della designazione di Stinat, colpevole, in Coppa di Francia, di aver espulso Benatia. Rabiot si è limitato a parlare di “arbitraggio abbastanza scandaloso”, mentre il tecnico ha affermato che “l'arbitro ha condizionato la gara. Non era tranquillo, c'è stato il rigore netto di Merlino, poi l'espulsione. Spero che queste immagini non si vedano perché nuocciono all'immagine del calcio francese”.