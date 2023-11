Gennaro Gattuso chiede aiuto al Marsiglia. Il tecnico italiano sottolinea come serviranno rinforzi nel primo bimestre del 2024 in conferenza stampa, verso il match contro lo Strasburgo:



"Durante la Coppa d'Africa perderemo 5-6 giocatori e di conseguenza la rosa si ridurrà a 18 giocatori, quindi ovviamente dovremo rinforzare la rosa. Non chiedo mai nomi specifici, ci sono persone più competenti che poi si occupano di calciomercato mentre io mi concentro sulla sfida di domani".