"Per quanto riguarda Benatia penso che sia una risorsa per noi e che ci porterà tanto. Sono molto felice che sia con noi ma non potevo ancora parlarne prima che firmasse, per rispetto". Così Gennaro Gattuso, tecnico del Marsiglia, parlando dell'arrivo come consulente sportivo dell'ex difensore di Roma e Juve Mehdi Benatia.