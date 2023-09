Intervenuto nel corso della sua prima conferenza stampa in qualità di allenatore dell'Olympique Marsiglia, Gennaro Gattuso ha parlato della sua nuova esperienza: "Scusate se ancora non parlo francese. È stato facile venire qui, abbiamo parlato per cinque ore. Il Marsiglia è l'unica squadra francese ad aver vinto la Champions".



Sulla squadra: "Vorrei vedere una squadra che gioca bassa e che sudi la maglia e che ritrovi il possesso subito dopo averlo perso. Ora conta ritrovare entusiasmo.



Sulla visione di gioco: "La mia è diversa da quella di Marcelino. Io preferisco il 4-3-3 o il 4-2-3-1".



Sul suo stile: "Nel calcio moderno serve una squadra che rompa le linee e che sia veloce. Ci lavoreremo col mio staff, sarà faticoso per i giocatori, ma avremo rispetto per loro".



Sull'Europa: "È la parola d'ordine. Nel mio contratto c'è una clausola sull'Europa. O arrivo tra le prime quattro, o vado a casa. Dobbiamo concentrarci in ogni partita e far sì che i tifosi siano contenti di venire allo stadio".



Sullo stadio e i tifosi: "Il Velodrome è uno stadio straordinario, trema tutto. Dei giocatori storici ricordo Tapis, Deschamps e Papin. C'è molta pressione, ma ho allenato a Napoli. Sono due città che si somigliano".