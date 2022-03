Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato a RMC Sport dell'ex Napoli Milik e della sua gestione da parte dell'allenatore Sampaoli, che non lo impiega con continuitùà:



"Abbiamo la mentalità di cercare il migliore adattamento tra giocatore e squadra. Progetto, stile di gioco, attitudini in campo. Entrambe le direzioni sono possibili, l'individuale si adatta al collettivo o viceversa. Certo che parlo con Sampaoli, dopo le partite analizza sempre quello che accade insieme a me. Nessuno può dubitare del livello internazionale di Milik, tantomeno noi. Però poi ci sono le scelte, la responsabilità e l'autorità della nostra guida tecnica. E' fondamentale rispettare tali scelte, prima di parlare di adattabilità tra giocatori. Sta a noi trovare le soluzioni a livello tecnico".