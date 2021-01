Come dichiarato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, a fine stagione Villas-Boas lascerà il Marsiglia. "Vista la posizione in cui ci troviamo, è piuttosto normale" ha affermato il portoghese, che ha poi aggiunto: "Non credo che mi sarà offerta una proroga, siamo tutti d'accordo su questa decisione. La prossima stagione sarà un anno zero per questo club, ci sarà una pulizia totale".