Momento non facile per l’Olympique Marsiglia. Fra le voci che sono circolate, c'è anche quella di una possibile vendita da parte del proprietario Frank McCourt. A spegnere però ogni tipo di rumor, ci ha pensato La Provence che riporta come il numero uno biancazzurro non abbia alcuna intenzione di cedere il club, nonostante i risultati negativi che stanno arrivando.