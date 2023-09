Gennaro Gattuso è stato ufficializzato sulla panchina del Marsiglia. Il tecnico italiano ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione, dicendosi entusiasta del nuovo progetto. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club:



"Sono molto felice e orgoglioso di unirmi all'Olympique de Marseille. Un club e uno stadio, l'Orange Vélodrome, in cui ho avuto l'opportunità di giocare come calciatore, famosi in tutta Europa per la passione e l'entusiasmo che li caratterizzano. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con il mio nuovo gruppo e affrontare le prossime sfide che ci attendono".