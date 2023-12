Gennaro Gattuso lancia un appello ai tifosi del Marsiglia. L'allenatore italiano dell'OM ha dichiarato alla vigilia del recupero di campionato con il Lione (gara rinviata lo scorso 29 ottobre in seguito agli incidenti che hanno portato al ferimento di Fabio Grosso, esonerato nel frattempo): "Deve essere un giorno di festa e sono sicuro che sarà così, i nostri tifosi sanno che non devono fare casini. Ma non devo spiegare nulla, ho grande fiducia in loro. Gli stadi non possono essere luoghi fuori legge".