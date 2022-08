Il Marsiglia fa spesa in Italia e continua a spingere per due arrivi: quello di Jordan Veretout, in uscita dalla Roma, e quello di Alexis Sanchez, che sta risolvendo il contratto con l'Inter. Pablo Longoria, presidente dell'OM, ha parlato così dei due obiettivi in conferenza stampa: "C'è una domanda nella vita. 'Veretout è condannato? Ha fatto qualcosa di sbagliato?' Poi ci sono altre domande. Nella vita bisogna avere etica, valori... Ma attenzione alle voci, ai social network. Giudicare popolare qualcuno, è moralmente accettabile? Questo è il mio punto di vista, devi sempre rispettare le persone.



Abbiamo un po' troppi giocatori, vorremmo che il gruppo della prima squadra fosse di 22 giocatori. Abbiamo bisogno di giocatori che arrivino, ma dobbiamo anche cederne. La finestra di mercato è aperta fino al 31 agosto. Veretout e Sanchez sono giocatori di livello internazionale, di altissimo livello, ma non mi piace parlare di singoli giocatori, al momento sono sotto contratto con altri club e dobbiamo rispettarli".