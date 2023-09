Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore dell'OM: "L'ho considerato all'altezza della situazione, l'uomo giusto per risolvere i problemi. Dopo la prima ora di conversazione già non avevo alcun dubbio. Ho fiducia che Gennaro sia l'uomo adatto, ha analizzato bene la squadra. Sono rimasto impressionato dalle sue possibili soluzioni. Dobbiamo solo chiedere ai tifosi di rimanerci vicini. Quando tutti vanno nella stessa direzione, è più facile lavorare".