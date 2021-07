Pablo Longoria, CFO del Marsiglia, parla in conferenza stampa, dicendo la sua su Pol Lirola, tornato alla Fiorentina dopo il prestito all'OM: "Sulla fascia destra ci manca qualcosa, è ovvio. E per Pol Lirola abbiamo parlato e discusso. Qui ha lasciato un'ottima impressione, ha concluso bene la stagione. Saremmo felici di averlo, ma ci sono determinate dinamiche di mercato e ora è sotto contratto con un altro club"