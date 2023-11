Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha concesso una lunga intervista a RMC Sport nella quale ha parlato anche di Alexis Sanchez, tornato all'Inter dopo un'ottima stagione con la maglia dell'OM: "E' un giocatore straordinario. Il livello che ha dimostrato con il Marsiglia è stato eccezionale e vorrei ringraziarlo per questo. Ma c'è sempre, intorno al calcio e soprattutto intorno all'OM, ​​una situazione di disinformazione generale che rende molto difficile mantenere una linea comune nella comunicazione e mettere la verità al centro della discussione. A maggio gli è stato offerto un prolungamento di contratto, lui ha procrastinato e ha provato a fare qualche speculazione".



E' STATO TROPPO AVIDO? - "Ognuno difende i propri interessi, non posso giudicare la strategia di tutti. Sarebbe una mancanza di rispetto per un giocatore che ha fatto una stagione straordinaria e per il quale nutro un enorme rispetto personale. Allo stesso tempo, nel costruire questa rosa, abbiamo dato priorità alle qualità di velocità e accelerazione nella scelta degli elementi offensivi".



SANCHEZ SAREBBE RIMASTO CON LO STIPENDIO DI AUBAMEYANG? - "Bella domanda. L'ultima offerta che abbiamo fatto ad Alexis Sanchez era superiore allo stipendio che percepisce Pierre-Emerick Aubameyang, compreso anche il bonus alla firma concesso ad entrambi i giocatori".