Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia, parla delle voci sul suo futuro apparse a gennaio: "Non ho mai pensato di lasciare Marsiglia quest’inverno. Non sono il tipo di giocatore che pensa di andarsene perché non gioca più o gioca meno. Non mi piace questa mentalità. L’ho presa come una sfida. Sapevo che, prima o poi, avrei avuto l’opportunità di dimostrare il mio valore. Ero calmo, paziente, ho lavorato sodo. È l’unica strada. Mi sono posto le domande giuste. Sono felice qui, a Marsiglia, fin dall’inizio, non ho mai voluto lasciare il club. È un grande club per me".