Atmosfera pesante in casa Marsiglia. La squadra in campo fa fatica, come si è visto nella gara con il Milan, e fuori l'adattamento di Tudor nell'ambiente dell'OM stenta. Secondo quanto riportato da La Provence, l'ex allenatore del Verona è già in rotta con lo spogliatoio e starebbe pensando ad andarsene prima dell'inizio della stagione.



URLA - I rapporti tra giocatori e allenatore sono tesi da diversi giorni. Secondo i beninformati, molti calciatori si sarebbero lamentati dell'approccio di Tudor che è entrato di petto negli spogliatoi e avrebbe già urlato, faccia a faccia, contro molti protagonisti della scorsa stagione. Alcuni giocatori chiave come Gerson e Cengiz Ünder sarebbero già stati sottoposti a questo trattamento. Per questo motivo il capitano Payet avrebbe chiesto un incontro con Pablo Longoria, il presidente, per discutere dell'atmosfera pesante e cercare di calmare il clima.



RIMPIANTI - Non è un caso che Mauro Camoranesi, arrivato con Tudor per far parte del suo staff, se ne sia subito tirato fuori, lasciando il club dopo una sola settimana. I giocatori rimpiangono Jorge Sampaoli e non apprezzano modi e modo di giocare di Tudor. Al Velodrome la stagione non è ancora iniziata ma la situazione è già pericolante.