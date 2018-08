Nemanja Radonjic lascia la Stella Rossa. Dopo aver aiutato la squadra a qualificarsi ai gironi di Champions League, l'ala sinistra serba (classe 1996 ex Roma) si trasferisce per 12 milioni di euro al Marsiglia, dove è atteso oggi per firmare un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2023.