Dimitri Payet dice no al taglio dello stipendio del 30% proposto dal Marsiglia per l'emergenza coronavirus. Il fantasista francese, che percepisce circa 100mila euro a settimana, spiega a Le Journal de l'Ile de La Reunion: "Tutti hanno avuto la loro opinione su questo argomento. La mia posizione era chiara ed evidente. Il giocatore che sono è anche un padre di una famiglia. Come tutti, ho importanti esborsi finanziari da mantenere e impegni da onorare. Il mio ruolo è quello di difendere i miei interessi e quelli della mia famiglia, senza mettere però in pericolo il club, tutti sanno quanto sono legato alla squadra".