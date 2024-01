Marsiglia, prima offerta per Benrahma

Il Marsiglia è in cerca di rinforzi offensivi e secondo quanto riporta Footmercato avrebbe formulato una prima offerta di prestito con opzione di acquisto, rifiutata però, per Said Benrahma del West Ham. L'OM non intende arrendersi e conta di tornare alla carica. Gli Hammers, che non sembrerebbero contrari ad una sua cessione, chiedono all'incirca 23 milioni di euro per lasciarlo partire. L'ala algerina di 28 anni ha un contratto in scadenza nel 2026.